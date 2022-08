Campanha começa oficialmente com pesquisas favoráveis a Lula

Ansa 16/08/2022 - 8:04 Compartilhe

SÃO PAULO, 16 AGO (ANSA) – O período de propaganda para as eleições de outubro começou nesta terça-feira (16), e duas pesquisas divulgadas horas antes do início oficial da campanha mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com boa vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com levantamento Ipec encomendado pela TV Globo, o ex-presidente tem 44% das intenções de voto, contra 32% do atual mandatário. Em seguida aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%, Simone Tebet (MDB), com 2%, e Vera Lúcia (PSTU), com 1%.

Em termos de votos válidos, Lula está com 52%, contra 37% de Bolsonaro, placar que daria a vitória ao petista em primeiro turno, embora dentro da margem de erro. Já em um eventual segundo turno, o Ipec mostra o ex-presidente com 51% das intenções de voto, e o atual mandatário com 35%.

A pesquisa, que é a primeira da atual série do instituto, entrevistou 2 mil eleitores entre 12 e 14 de agosto e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Já uma sondagem da FSB para o banco BTG Pactual coloca Lula com 45% das intenções de voto, um crescimento de quatro pontos em relação ao levantamento anterior, divulgado na semana passada.

Por sua vez, Bolsonaro se manteve estável em 34%, enquanto Ciro oscilou de 7% para 8%. Na simulação de segundo turno, o petista venceria o presidente por 53% a 38%. A pesquisa também ouviu 2 mil pessoas entre 12 e 14 de agosto e tem margem de erro de dois pontos. (ANSA).