Campanha com George Clooney detalha metas de sustentabilidade da Nespresso

A nova campanha “Com todo o cuidado”, da Nespresso, lançada nesta segunda-feira, 17, tem como lema o compromisso com o meio ambiente. Estrelado pelo ator George Clooney, embaixador e membro do Conselho Consultivo de Sustentabilidade da marca de cafés, o filme do projeto global contará com outros nomes engajados mundialmente nas causas social e ambiental, como a ativista sudanesa-americana Emi Mahmoud, além de personagens envolvidos na cadeia produtiva nacional.

A veiculação começará na segunda quinzena de junho na TV aberta e fechada no Brasil e estará também nas redes sociais, nas Boutiques Nespresso e no site da empresa.

De acordo com a Nespresso, a campanha faz parte de toda a cadeia de valor da empresa em relação à preservação do meio ambiente.

A instituição coordena o Programa Nespresso AAA de Qualidade Sustentável – projetado para garantir que somente os melhores grãos sejam selecionados enquanto melhora a subsistência dos agricultores -, e tem o compromisso de reviver cafés e comunidades ameaçadas de extinção com o projeto Reviving Origins.

Nesse contexto, a empresa pretende neutralizar a pegada de carbono de todas as xícaras de café Nespresso até 2022 e reduzire em 50% as emissões até 2030 para contribuir no combate às mudanças climáticas.

Além disso, a companhia trabalha no Brasil com 100% dos cafés adquiridos de maneira sustentável e mantém parceria com 80 cooperativas de reciclagem em 14 cidades, que trabalham com coleta seletiva para a triagem de cápsulas em diversas regiões.

