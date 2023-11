Camisas usadas por Messi na Copa de 2022 serão leiloadas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 14:46 Para compartilhar:

Um pacote de seis camisas que o astro argentino Lionel Messi usou durante a Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, será leiloado em dezembro, anunciou a casa de leilões Sotheby’s nesta segunda-feira (20), com um valor estimado de mais de 10 milhões de dólares (R$ 48 milhões pela cotação atual).

O craque argentino usou essas camisas nas primeiras partidas da fase de grupos, contra Arábia Saudita e México, assim como nos jogos posteriores do torneio contra Austrália, Holanda e Croácia, e na final contra a França.

A Argentina conquistou o tricampeonato no Catar sob a liderança de Messi, que havia participado das quatro Copas do Mundo anteriores.

Se as camisas realmente chegarem a US$ 10 milhões, isso poderá tornar a venda a mais valiosa coleção de memorabilia esportiva já leiloada, observou a Sotheby’s.

A camisa mais cara já vendida em leilão foi a usada pela lenda do basquete Michael Jordan com o Chicago Bulls durante as finais da NBA em 1998. Foi vendida por US$ 10,1 milhões no ano passado.

Nos últimos anos, as casas de leilão têm prestado cada vez mais atenção às roupas esportivas.

As camisas de Messi serão leiloadas pela startup americana de tecnologia AC Momento, que ajuda atletas a administrar coleções de memorabilia.

Uma parte dos lucros será doada ao Projeto UNICAS, uma iniciativa com um hospital infantil em Barcelona que ajuda crianças com doenças raras.

As camisas ficarão expostas ao público quando forem a leilão, de 30 de novembro a 14 de dezembro.

