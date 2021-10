Camisas do Flamengo utilizadas no Fla-Flu são leiloadas, e lance pela de Renê é o maior; saiba mais Uniforme do lateral-esquerdo, com nome em mandarim e patch em referência ao Ano do Boi para atender ao mercado chinês, já chega a quase R$ 2 mil

Torcedores do Flamengo, além dos do Fluminense, poderão adquirir camisas utilizadas pelos jogadores no Fla-Flu do último sábado, realizado no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileiro, e vencido pelo Tricolor por 3 a 1. O site especializado “MatchWornShirt” está leiloando camisa de todos os atletas relacionados, sendo que a utilizada por Renê, autor do único gol rubro-negro, está com o maior lance: 299 euros (cerca de R$ 1.960), até o início da tarde deste domingo.

As de Diego Ribas e Everton Ribeiro aparecem em seguida, com lance de 164 euros (aproximadamente R$ 1.074). As tentativas pelas aquisições podem ser feitas até o dia 12 de novembro, e a somatória das ofertas pelas camisas do Flamengo já chega a 2.559 euros (cerca de R$ 16.761). Veja mais no site.

Camisas do Flamengo leiloadas (Foto: Reprodução / MatchWornShirt)

​Antes do envio, cada camisa será desinfetada com tratamento de luz UV-C, mantendo todos os elementos que a peça tenha adquirido durante o jogo, como manchas de grama e cheiros, mas eliminando todas as bactérias, tornando o processo completamente seguro contra Covid-19.

Vale lembrar que o Flamengo entrou em campo com nomes dos atletas em mandarim e também com o patch em referência ao Ano do Boi. Segundo o clube, o objetivo da ação é “implementar um planejamento de longo prazo e reforçar a sua presença no mercado chinês”.

Agora terceiro colocado no Brasileiro, já que ficou estacionado nos 46 pontos e foi ultrapassado pelo Fortaleza (48), o Flamengo vira a chave para receber o Athletico-PR, nesta quarta, às 21h30, pelo duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã – na ida, os times empataram em 2 a 2.

