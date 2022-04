Camisa usada por Maradona em jogo histórico deve ser leiloada por R$ 25 milhões Lance ficou imortalizado pelo argentino na partida contra Inglaterra na Copa do Mundo de 1986





A camisa histórica utilizada por Diego Maradona ao marcar seu famoso gol de mão contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 deve ser vendida por pelo menos 4 milhões de libras – aproximadamente de R$ 25 milhões – comunicou a casa de leilões Sotheby’s.

A peça usada por Maradona ficou mais de 35 anos com o ex-meio-campo Steve Hodge, que trocou camisa com o argentino no final da partida.

O ex-jogador do Nottingham Forest e do Aston Villa resolveu doar a camisa da seleção da Argentina ao Museu Nacional do Futebol em Manchester, na Inglaterra, para ficar em exibição.

Em uma das partidas mais emblemáticas da história das Copas do Mundo, Maradona ajudou a Argentina a eliminar a Inglaterra nas quartas de final do torneio ao marcar um gol de mão e outro depois de driblar meio time adversário.

Maradona faleceu em novembro de 2020, aos 60 anos de idade, após sofrer um ataque cardíaco em sua casa. Com a camisa da seleção da Argentina, disputou 91 partidas e anotou 34 gols, tendo conquistado o Mundial de 1986.

