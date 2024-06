Camisa do Uruguai, que conquistou ouro nos Jogos de Paris-1924, será leiloada em Montevidéu

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/06/2024 - 20:46 Para compartilhar:

Uma histórica camisa de futebol, a única que sobrou conhecida das que foram usadas pela seleção uruguaia na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924, será leiloada na quarta-feira em Montevidéu.

A camisa do atacante Ángel Romano, que disputou a partida em que o Uruguai conquistou pela primeira vez a glória olímpica ao vencer a Suíça por 3 a 0 em Colombes, nos arredores de Paris, estará à venda pelo preço inicial de US$ 90 mil (cerca de R$ 488 mil pela cotação atual), informou a Zorrilla Subastas.

Sebastián Zorrilla, diretor da casa de leilões, disse à AFP que recebeu muitas perguntas sobre essa peça de colecionadores e instituições do exterior, incluindo a Fifa, organizadora do primeiro campeonato olímpico de futebol no período que antecedeu a organização primeira da Copa do Mundo.

“Adoraríamos que permanecesse no Museu da Federação Uruguaia de Futebol (AUF), mas veremos o que acontece”, disse ele.

Outra camisa histórica da ‘Celeste’ também estará à venda.

É a que foi usada pelo zagueiro Ernesto Mascheroni durante a primeira Copa do Mundo da Fifa, realizada em Montevidéu em 1930, quando o Uruguai se sagrou campeão. Tem um preço inicial de US$ 50.000 (R$ 271 mil).

As duas camisas, confeccionadas em algodão e sem número nas costas porque na época ainda não eram usados, têm origem certificada. A de Romano é identificada com seu nome escrito ao lado do número 1924, mas não possui marca. A de Mascheroni tem a etiqueta da marca inglesa St. Margaret, que na ocasião vestia as seleções europeias e sul-americanas.

Entre as 180 peças de memorabilia esportiva que irão a leilão está uma cigarreira de bolso prateada e dourada que um grupo de uruguaios em Paris deu ao capitão da seleção nacional, José Nasazzi, durante um jantar no Palais d’Orsay pela vitória nos Jogos Olímpicos.

Há também um bastão de lembrança de Paris-1924 que o dono da casa onde ficou a ‘Celeste’ deu de presente a Nasazzi. “Ela colocou a bandeira uruguaia para torcer pela seleção”, disse Zorrilla, e mostrou um mastro interno escondido na bengala onde é possível ver restos da bandeira nacional em seda.

Entre os lotes de documentos, fotos, medalhas e camisas de futebol, se destaca também uma camisa com o número 10 do Napoli, da temporada 1987-1988, autografada por Diego Maradona, com assinatura autenticada pela James Spence Authentication dos Estados Unidos.

Destacam-se também uma bola da Copa do Mundo do Brasil-2014 em sua caixa original e assinada por Luis Suárez, e uma camisa da seleção francesa de Patrick Vieira, usada na partida contra o Togo pela Copa do Mundo da Alemanha-2006.

O leilão, marcado para o dia 19 de junho às 15h (horário de Brasília), será realizado presencialmente na sede da Zorrilla Subastas, no centro de Montevidéu, com possibilidade de lances online através das plataformas Invaluable, dos Estados Unidos, e Drouot, da França.

ad/gfe/aam/mvv