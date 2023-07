Camisa do Flamengo de combate ao racismo de Vini Jr. será leiloada pelo clube

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 23:00 Compartilhe

O Flamengo confirmou nesta semana que uma das camisas do time usadas no jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, com a mensagem ‘Todos com Vini Jr’ será leiloada. O uniforme escolhido foi o com o número e nome de Gabigol e foi autografada por Vini Jr . O valor arrecadado será destinado a diferentes projetos de responsabilidade social já apoiado pelo clube.

Apesar de ter o número e o nome de Gabigol, a camisa escolhida pelo clube para o leilão não foi usada na partida em questão. A ideia do clube é que o item fosse realmente exclusivo para o evento. A camisa já está disponível para receber lances até às 22h desta sexta-feira, 14, no site da organizadora do evento.

Por causa de tudo que enfrentou fora de campo na Espanha na última temporada, Vini Jr. se tornou nome da lei estadual no Rio de Janeiro que determina a paralisação de eventos esportivos em caso de conduta racista.

