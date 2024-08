Camisa de Babe Ruth, lenda do beisebol, bate recorde em leilão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2024 - 6:11 Para compartilhar:

Uma camisa do lendário jogador de beisebol Babe Ruth quebrou o recorde de preço para um item esportivo vendido em um leilão: a peça do New York Yankees foi comprada por 24,1 milhões de dólares (131 milhões de reais), incluindo comissões e despesas, em um evento organizado pela Heritage Auctions.

O leilão online durou várias semanas. Desde o final de julho, analistas acreditavam que o uniforme do “Bambino”, um dos apelidos de Babe Ruth, quebraria o recorde.

A camisa superou o preço de um card de beisebol de outro atleta dos Yankees, Mickey Mantle, vendido por 12,6 milhões de dólares (69 milhões de reais na cotação atual) em agosto de 2022, em outro leilão organizado pela Heritage Auctions.

Em relação a itens utilizados em um ou mais jogos, o recorde foi estabelecido em setembro de 2022 pela camisa utilizada por Michael Jordan no primeiro jogo das finais da NBA em 1998. A peça foi vendida por 10,1 milhões de dólares em um leilão da Sotheby’s.

Símbolo da ascensão deste mercado, antes de 2022 nenhum item esportivo havia superado o teto simbólico de 10 milhões de dólares.

Babe Ruth (1895-1948) utilizou a camisa leiloada em uma partida histórica contra o Chicago Cubs na World Series de 1932.

