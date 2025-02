Camisa da reestreia de Neymar pelo Santos vai a leilão por mais de R$ 55 mil

Uma camisa preparada para Neymar e autografada pelo craque em sua reestreia pelo Santos, na última quarta-feira, contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista, está sendo leiloada virtualmente e os lances já ultrapassam os R$ 55 mil. A peça não foi usada pelo atacante no jogo, mas leva o selo “match-issued”, que significa que há marcas de utilização, ou seja, foi vestida em algum momento da partida, provavelmente em aquecimentos.

O certame é conduzido pela MatchWornShirt, conhecida plataforma de leilões de uniformes utilizados em campo e eventos oficiais do futebol. Qualquer um pode participar, desde que tenha dinheiro e queira gastar nos raros itens. Outras disputas em curso são as camisas de Cole Palmer no jogo entre Chelsea e West Ham do dia 3 de fevereiro e de Antoine Griezmann no dérbi com o Real Madrid do último sábado.

O uniforme de jogo não é a única peça disponível no site. Uma camisa especial com a frase: “Eu vou, mas eu volto”, dita pelo craque quando foi transferido para o Barcelona em 2013 também está à venda, com lances que já superam a casa dos R$ 7,8 mil. Além da citação, o item conta com um desenho de Neymar fazendo uma reverência e, assim como a camisa oficial, um autógrafo dele.

As primeiras partidas de Neymar pelo Santos ainda não foram do jeito que ele gostaria. Na estreia, um empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP e, neste domingo, nova igualdade, desta vez com o Novorizontino, por 0 a 0. A partida contra o clube de Novo Horizonte (SP) foi a primeira do atacante como titular, mas ele pouco produziu. Contra o time de Ribeirão Preto, quase fez um golaço e mostrou alguns de seus lances plásticos.

O próximo compromisso do alvinegro praiano será um teste de fogo para Neymar: o clássico contra o Corinthians na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena. Com o empate com o Novorizontino, o Santos estacionou na terceira colocação do Grupo B, atrás de Guarani e Portuguesa, e precisa voltar às vitórias para entrar na zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. E isso dependerá também do desempenho de Neymar, que ainda precisa de tempo para readaptação. Para se ter uma ideia, antes da partida mais recente, ele não era titular há mais de um ano.