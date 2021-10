Camisa 10 da Seleção Brasileira de futsal, Pito é apresentado no Barcelona como novo reforço Pivô fez grande Copa do Mundo em setembro e já tinha acordo com os Culés válido por três temporadas. Atleta foi o MVP da última edição da Liga Espanhola de Futsal

Um dos destaques da Seleção Brasileira na campanha do terceiro lugar na Copa do Mundo de futsal, Pito foi apresentado no Barcelona nesta quinta-feira (07). O pivô havia assinado contrato de três anos com o Barça no início de julho. Eleito o melhor jogador da Liga Espanhola na última temporada, o jogador fará a sua estreia pelo time catalão no sábado (09), diante do Palma Futsal.

– É algo que eu sempre busquei e sonhei. Acredito que estou vivendo o melhor momento da minha carreira. A vinda ao Barcelona veio para coroar isso. É o clube de maior poder no futsal e não é atoa que briga pelo título em todos os campeonatos que disputa. Me sinto realizado em poder vestir essa camisa e espero corresponder às expectativas depositadas em mim – afirmou o pivô.

Durante os sete jogos do Brasil na Copa do Mundo, o camisa 10 somou três gols e três assistências. Pito ficou marcado pela grande atuação na vitória por 4 a 2 frente ao Japão nas oitavas de final da competição, partida em que o atleta entrou e decidiu o jogo com gol e assistência para Leozinho. Agora, o jogador natural Chapecó (SC) espera viver o mesmo sucesso no novo clube.

– Foi um momento especial para mim. Foi a disputa da minha primeira Copa do Mundo e fico feliz com o reconhecimento de tantas pessoas sobre meu trabalho. Infelizmente não conseguimos conquistar o título, mas mostramos a força e o quão poderoso é o futsal brasileiro. Trabalharei o máximo possível no Barcelona para conquistar os títulos que disputarmos e, consequentemente, poder representar o Brasil novamente – finalizou o atleta agora do Barcelona.

Pito possui passagens de destaque por Concórdia e Carlos Barbosa, equipe onde conquistou a Liga Nacional de Futsal em 2015. Após o título pelo clube gaúcho, se transferiu para o El Pozo de Murcia, da Espanha. Em 2019, chegou ao Inter Movistar e conquistou três competições em dois anos: Copa da Espanha, Supercopa da Espanha e Liga da Espanha.

Agora, o atleta de 29 anos será companheiro de Ferrão e Dyego, jogadores que também fizeram parte do plantel brasileiro na Copa do Mundo. A partida de estreia do atual MVP da Liga Nacional da Espanha será pela primeira rodada.

