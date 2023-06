Caminhos da Reportagem mostra o São João no Nordeste

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 23/06/2023 - 13:50 Compartilhe

O Caminhos da Reportagem, com equipes das parceiras TV UFS (da Universidade Federal de Sergipe) e a UERN TV (da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), fez uma rota especial: percorreu várias cidades do Nordeste para mostrar o São João e os festejos mais tradicionais da região, passando por Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Em Sergipe, vamos mostrar a tradição do barco de fogo em Estância, uma tradição que está ligada à memória afetiva dos moradores e atrai turistas. Em Aracaju, dois grandes eventos movimentam o São João na cidade e atrai milhares de forrozeiros, com a tradição nos festejos juninos que duram o mês de junho inteiro.

Em Pernambuco, fomos até Caruaru, que realiza uma das maiores festas do país. Além do Pátio do Forró, onde se apresentam artistas regionais e nacionais, a cidade tem outros locais para dançar agarradinho, como as ilhas, espalhadas pela grande área do evento. O Alto do Moura, reduto dos artistas de barro e considerado o maior centro de artes figurativas das Américas, é outro atrativo da festa. Sem falar na tradicional e mundialmente conhecida Feira de Caruaru, imortalizada na voz do rei do baião Luiz Gonzaga. Pelo local, bandas de pífanos se apresentam entre as barracas de artesanato.

Na Paraíba, nossa equipe esteve em Campina Grande, que disputa com Caruaru o título popular de maior São João do país. A rivalidade é grande, cabe aos forrozeiros e turistas decidirem qual o melhor. A equipe conheceu o Parque do Povo, que este ano completa quatro décadas. É onde se apresentam os artistas regionais e nacionais. É também onde a festa tem uma cidade cenográfica com um vilarejo típico do interior e vários palcos menores de forró pé de serra. Fora dessa estrutura, outro local chama a atenção de quem visita a cidade, o Sítio São João, que reproduz uma cidade do interior e sua zona rural, com engenhos, mercearia, capelas e muito mais.

Por último, nossa equipe desembarcou em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O Mossoró Cidade Junina tem vários eventos no mês de junho, a começar pelo Pingo da Mei-Dia, bloco junino que arrasta mais de 100 mil pessoas e tem cinco trios elétricos. Na Estação das Artes são realizados os grandes shows e em frente à Igreja de São Vicente é encenado um espetáculo teatral que conta a resistência dos moradores ao bando de Lampião. O ano de 1927 entrou para a história do cangaço por ter sido o único lugar que o bando de Lampião perdeu uma batalha. Também mostramos a beleza das quadrilhas juninas que a cada ano se qualificam nos festivais que participam.

O episódio São João no Nordeste vai ao ar neste domingo (25), às 22h, na TV Brasil.

