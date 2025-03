Caminhoneiro sofre acidente e escapa de incêndio após pular de viaduto

O caminhoneiro Leandro Inocêncio dos Santos conseguiu se salvar depois de pular de um viaduto após sofrer um acidente impressionante em uma rodovia do Paraná no dia 12 de fevereiro. O caminhão em que ele estava colidiu com um outro que vinha no sentido oposto.

Com a batida, o veículo em que Santos estava ficou tomado pelo fogo. Mas uma decisão rápida, salvou a vida do motorista. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, ele contou como tudo aconteceu e por qual motivo tomou a decisão de pular do viaduto.

“Tinha uma carreta na minha frente. Eu vi que a carreta pisou no freio. E na hora que eu pisei no freio, nada. Por aí, pisei uma, duas, três vezes e nada. Em uma fração de segundo, Deus já tocou no meu coração e falou: jogue pra esquerda na contramão e jogue tudo pro acostamento”, disse.