‘Caminho do Amor’ em Cinque Terre é reaberto após 11 anos

GENOVA, 8 JUN (ANSA) – Fechada desde 2012, a famosa “Via dell’Amore” de Cinque Terre, na região italiana da Ligúria, foi reaberta parcialmente nesta quinta-feira (8) após quase 11 anos.

O caminho de quase um quilômetro de extensão, beirando precipícios entre as cidades de Riomaggiore e Manarola, foi submetido a uma reforma, fruto de um acordo entre o governo da Ligúria e os Ministérios dos Bens Culturais e do Meio Ambiente da Itália, após um deslizamento de pedras ferir quatro turistas em 24 de setembro de 2012. Desde então, estudos e projetos se sucederam para garantir a segurança no morro rochoso, conhecido por ser um dos locais preferidos para quem quer declarar o amor.

Dos 900 metros de extensão, apenas 170 foram reabertos hoje, mas a expectativa é de que em julho de 2024 toda a via seja liberada. Os primeiros amantes e turistas voltarão a caminhar por lá a partir de 1º de julho, partindo da área acima da estação ferroviária de Riomaggiore.

O canteiro de obras foi inaugurado em janeiro de 2021 e envolveu a remoção de 80 mil metros quadrados de rochas inseguras. Além disso, a falésia com vista para o mar, que chega a 150 metros em alguns pontos, foi coberta com um manto metálico de alta resistência.

Para tornar esse conjunto de rochas inofensivo, há também 850 metros quadrados de barreiras. Ao todo, foram instalados 8,3 km de ancoragens passivas em aço anticorrosivo.

A maior parte dos materiais foi transportada de helicóptero, dada a impermeabilidade do terreno da área. O custo desta primeira parte da obra é de 2,5 milhões de euros.

“É uma estrada que vale muito para o nosso turismo, mas vale muito para o mundo inteiro como patrimônio da Unesco”, disse Giovanni Toti, comissário extraordinário para o trabalho e governador da Ligúria, lembrando que esta foi “uma obra muito complicada do ponto de vista da engenharia”.

Para a prefeita de Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, “hoje é um dia de festa, mas também de compromisso com o futuro”. “A Via dell’Amore merece uma reprogramação e nos oferecerá uma maneira de falar cada vez mais sobre sustentabilidade”.

Para acessar o local, os visitantes terão de marcar antecipadamente o passeio, sendo que os grupos podem ser constituídos por um máximo de 30 pessoas. A caminhada terá um custo de 5 euros por indivíduo. Os residentes terão sempre livre acesso.

Considerada uma das principais atrações do litoral do país, o “caminho do amor”, na tradução em português, ganhou fama romântica porque na época em que foi construído, meados de 1920, servia de esconderijo para jovens apaixonados. (ANSA).

