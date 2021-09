Caminhão desgovernado bate em carros e causa 4 mortes no Paraná

Um caminhão desgovernado atingiu 4 veículos em Rolândia (PR), em um acidente que matou 4 pessoas e deixou 3 feridos, na última sexta-feira (17). As informações foram divulgadas pelo portal G1.

O caminhão transportava milho e ficou sem controle, atravessando a direção contrária.

O motorista morreu na hora da colisão, quando o veículo caiu em uma ribanceira. Antes de cair, o caminhão colidiu com 4 carros e deixou mais vítimas.

A Polícia Rodoviária informou que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Os corpos estão sendo identificados no IML (Instituto Médico Legal).

