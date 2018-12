Caminhão danifica coluna do Corredor Vasariano, em Florença

FLORENÇA, 27 DEZ (ANSA) – Um caminhão bateu na manhã desta quinta-feira (26) contra uma coluna do Corredor Vasariano, na altura da Ponte Vecchio, em Florença, causando danos à estrutura.

O motorista fugiu e está sendo procurado pela polícia, que vasculha as filmagens dos circuitos de segurança da região.

Segundo o diretor das Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, o dano “é notável, e talvez seja o caso de repensar o acesso de carros na área”.

O museu é responsável pela gestão do Corredor Vasariano, que liga as galerias ao Palácio Pitti, do outro lado do rio Arno, passando pela Ponte Vecchio. O incidente ocorreu enquanto o motorista manobrava o caminhão após realizar uma entrega.

“O dano é importante, seguramente de algumas dezenas de milhares de euros”, acrescentou Schmidt. (ANSA)