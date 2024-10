Caminhão atropela pedestres em Israel e deixa morto e feridos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/10/2024 - 14:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 27 OUT (ANSA) – Um caminhão invadiu um ponto de ônibus no norte de Tel Aviv, em Israel, e deixou um morto e ao menos 40 pessoas feridas, sendo 10 delas em estado grave.

Segundo as autoridades locais, as causas do ocorrido estão sendo investigadas, mas acredita-se que o atropelamento seja um ataque terrorista.

O caminhão invadiu o cruzamento de Glilot, perto de Herzliya, uma área onde estão localizados o quartel-general do Mossad (agência de espionagem e inteligência de Israel) e várias unidades das Forças de Defesa de Israel, incluindo da inteligência.

O porta-voz do Serviço de Ambulância Magen, David Adom, Zachi Heller, afirmou que várias pessoas ainda estão presas sob o veículo, que capotou após a batida.

“O caminhão se dirigiu a um grupo de pessoas perto do cruzamento de Gillot. Há dezenas de pessoas feridas no acidente com diferentes tipos de ferimentos”, acrescentou o porta-voz da polícia, Aryeh Doron, enfatizando que o motorista, identificado como Rami Nathur, foi neutralizado por tiros de civis.

Entretanto, o canal de televisão público Kan afirmou que parentes do caminhoneiro afirmaram que “ele passou mal, não foi um ataque”, tendo em vista que sofria de problemas cardíacos.

“Isto não é um ataque, Rami está doente e perdeu o controle devido a um ataque”, declarou a família. (ANSA).