‘Caminhamos 50%, mas falta a outra metade’, diz técnico do Palmeiras

O técnico Roger Machado tratou de conter a euforia da torcida após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Santos, neste sábado, no Pacaembu, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Mesmo com a vantagem de jogar pelo empate na terça-feira, novamente no Pacaembu, mas desta vez com torcida única do Palmeiras, o treinador vê a disputa por uma vaga na decisão em aberto.

“É um placar mínimo que garante vantagem importante. Porém, o que vimos no clássico foi que o Santos não desistiu em nenhum momento e buscou o empate e, por consequência, a virada. Conseguimos com intensidade segurar o ímpeto. Caminhamos 50%, mas falta a outra metade”, disse Roger.

O treinador também fez questão de destacar a atuação de Jailson. O goleiro fez quatro grandes defesas e segurou o Santos nos momentos em que Palmeiras não esteve bem em campo. Jailson, a princípio, estava fora do jogo deste sábado, mas o TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) concedeu na sexta-feira efeito suspensivo ao goleiro. Jailson pegou três jogos de gancho pelo pênalti que cometeu em Renê Junior, do Corinthians, e as críticas à arbitragem após o clássico na primeira fase do Estadual.

“Era importante ter o efeito suspensivo, porque o Jailson vinha bem. O Jailson tem sido titular desde o começo do ano e foi muito importante”, elogiou Roger.

Outro jogador elogiado por Roger Machado foi Keno. Além de participar do lance do gol de Willian, o atacante criou as melhores chances da equipe.

“Keno foi um jogador de válvula de escape, e muitas vezes se posicionava de forma aberto. É importante que ele saiba flutuar mais para, quando a bola chegar, imprimir a velocidade e passar do adversário. O diferencial da nossa vitória foi o Keno, teve um jogo em alto nível”, disse Roger.