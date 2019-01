Camilo Santana se compromete em manter Ceará na liderança de investimentos

O governador reeleito do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou em entrevista coletiva, após a cerimônia de posse que o seu segundo mandato priorizará por uma gestão de continuidade de investimentos robustos do Estado. “Nossa grande preocupação é garantir que o Estado do Ceará permaneça como o estado que mais faz investimentos no Brasil. Vamos continuar nesse ritmo para que o Estado continue abrindo novas estradas, novos hospitais e novas escolas”, destacou.

O equilíbrio fiscal também foi pauta das declarações de Camilo. Segundo o governador, a redução de despesas e aumento das receitas seguirá no foco da sua gestão. O horário da solenidade de posse do governo cearense coincidiu com o da posse do presidente Jair Bolsonaro, e por isso, Camilo não compareceu ao evento em Brasília.

Entretanto, o governador disse que sua ausência não foi proposital. “Sou um homem de diálogo. Da mesma forma que ele foi eleito pelo povo brasileiro, eu fui eleito pelo povo cearense. Vivemos em uma Federação, apesar da independência dos Estados, mantemos uma relação de diálogo e de respeito com a União. É isso que vamos construir com o governo federal nos próximos anos”, disse Camilo, ao ser questionado sobre a relação que manterá com Bolsonaro.