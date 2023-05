Camilla: quem é a esposa do rei Charles e a nova rainha do Reino Unido?

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/05/2023 - 10:37 Compartilhe

Por Michael Holden e Sarah Mills

LONDRES (Reuters) – Depois de anos sendo retratada como a mulher mais odiada do Reino Unido, Camilla, a segunda esposa do rei Charles, foi coroada rainha neste sábado, marcando uma notável reviravolta na aceitação pública que poucos imaginariam ser possível.

Quando a primeira esposa de Charles, a popular e glamourosa princesa Diana e de quem ele se divorciou, morreu em um acidente de carro em Paris em 1997, Camilla suportou o peso da hostilidade da mídia. Alguns declararam que o casal nunca poderia se casar.

Mas eles se casaram oito anos depois e, desde então, ela passou a ser reconhecida, embora ainda relutantemente por alguns, como um membro importante da família real, como alguém de quem o novo rei depende muito, e como a rainha Camilla da nação.

“Ela é o tipo de alma gêmea dele”, disse Robert Hardman, correspondente real de longa data e autor de “Queen of our Times”, apontando que ela foi casada com Charles por mais tempo do que com Diana. “Eles são um time. E você tem que ser um time.”

Nascida Camilla Shand em 1947 em uma família rica –seu pai era um major do exército e comerciante de vinhos que se casou com uma aristocrata–, ela se moveu em círculos sociais que a colocaram em contato com Charles, que ela conheceu em um campo de pólo no início de 1970.

O casal namorou por um tempo e Charles pensou em se casar, mas se sentia jovem demais para dar um passo tão importante.

Enquanto o então príncipe se dedicava à carreira naval, Camilla acabou se casando com um oficial de cavalaria, o brigadeiro Andrew Parker Bowles. O casal teve dois filhos, Tom e Laura. Eles se divorciaram em 1995.

O próprio Charles se casou com Diana, de 20 anos, em um casamento em 1981 que encantou não apenas o Reino Unido, mas o mundo. Depois de ter dois filhos, William e Harry, o relacionamento azedou e eles se divorciaram em 1996, depois que ele reacendeu o romance com sua ex-amante.

A profundidade desse relacionamento foi exposta a um público chocado em 1993, quando a transcrição de uma conversa privada gravada secretamente com detalhes extremamente íntimos foi publicada nos jornais.

“Eu sofreria qualquer coisa por você. Isso é amor. Essa é a força do amor”, disse Camilla a Charles na conversa telefônica secretamente gravada e divulgada em 1993.

Em uma entrevista para a TV no ano seguinte, Charles admitiu que havia retomado o caso, mas disse que só depois que seu casamento se desfez irremediavelmente.

“Havia três de nós neste casamento –então ficou um pouco lotado”, comentou Diana, que apelidou Camilla de “a Rottweiler”, em sua própria entrevista na TV em 1995.

Em meio a uma manifestação pública de pesar e raiva após a morte de Diana, Camilla foi alvo de duras críticas. Mas nos anos subsequentes, os assessores reais, encarregados de reconstruir a reputação manchada da família real como um todo, também começaram lentamente a integrar Camilla em um papel mais público.

Desde a possibilidade de aparecerem juntos em público, até o casamento e a aprovação no ano passado da Rainha Elizabeth a Camilla levando o título de Rainha Consorte, o sucesso do casal hoje é completo.

(Reportagem de Michael Holden)





