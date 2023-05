++ Camilla é coroada rainha do Reino Unido ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/05/2023 - 9:01 Compartilhe

LONDRES, 6 MAI (ANSA) – A esposa do rei Charles III, Camilla Parker-Bowles, foi coroada rainha do Reino Unido em cerimônia na Abadia de Westminster, em Londres. Ela recebeu relíquias, como o anel de consorte e a coroa da rainha Mary, de 1911, com três diamantes.

Agora, a monarca deixará de ser chamada de “rainha consorte” e passará a ser nomeada apenas como “rainha”. No entanto, a mudança é apenas uma questão de nomenclatura e não interfere nas funções ou no título oficial. (ANSA).

