Camilla diz que não vai mais proteger Vitória no ‘BBB 25’: ‘Não estou aqui para ser babá’

Camilla abriu o jogo sobre seu embate com Vitória Strada no BBB 25 e admitiu arrependimento por não ter exposto o atrito no Sincerão da última segunda-feira, 17. Em conversa com Gracyanne Barbosa nesta terça 18, a sister explicou que tentou proteger Vitória dentro da casa, mas agora mudou de postura.

“Eu pensei no seguinte: eu não vejo a Vitória pertencente a nenhum grupo, só o nosso. O Mateus saindo, como a Vitória ficaria aqui? Só a gente e ela sozinha? Eu ficaria muito agoniada, não queria deixá-la nessa situação”, explicou Camilla.

No entanto, ela se mostrou frustrada com a postura da atriz e criticou a forma como Vitória tratou Thamiris na noite anterior. “Sempre quando é sobre ela, ela não se importa com as outras pessoas. Não adianta errar uma vez e pedir desculpas, mas toda hora as mesmas coisas? É seu. E eu não estou aqui para ser babá de ninguém. F…-se se ficar sozinha, tem um monte de gente no jogo”, desabafou.

A tensão entre Camilla e Vitória já vinha crescendo desde o último domingo, 16, quando a atriz priorizou a escolha de proteínas na compra do mercado e ignorou temperos básicos. A briga escalou depois da formação do Paredão e, agora, Camilla afirma que não pretende mais se preocupar com a atriz no jogo. “A partir de agora, não quero mais saber. Eu estou mal com essa situação, chateada de verdade”, completou.

Entenda a briga

O embate entre as sisters começou no domingo 16, após a formação do Paredão. Vitória votou em Dona Delma, contrariando o grupo, o que gerou críticas de Thamiris, que se sentiu prejudicada. Camilla também ficou incomodada com a falta de alinhamento da atriz e demonstrou sua insatisfação.

Além da votação, outro ponto de atrito foi a compra do mercado. Vitória priorizou proteínas e esqueceu temperos básicos, como alho, o que gerou reclamações. Durante a madrugada, a discussão entre as três se intensificou, com Camilla e Thamiris acusando a atriz de agir de forma egoísta e incoerente.