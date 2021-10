Camilla de Lucas recebe pedido de casamento em festa de aniversário

A finalista do Big Brother Brasil 21 Camilla de Lucas vai se casar. O pedido foi feito pelo namorado dela durante a festinha de 27 anos de idade da ex-BBB. Ela fez aniversário no último dia 13. Em meio a balões verdes e amarelos e os docinhos da mesa, o namorado, Mateus Ricardo, tirou uma caixinha do bolso e foi se ajoelhando no chão. “Quero te pedir em casamento”, disse.

Camilla de Lucas colocou a mão na boca, visivelmente surpreendida com o pedido de casamento. Ela ficou em silêncio por alguns instantes e gritou, na sequência: “claro que sim”.

O momento do pedido e entrega do anel foi registrado no Instagram com fotos e vídeos celebrando a união dos dois. “Pois é galera, do nada o pedido veio. Vou casar! Prontíssima pra compartilhar minha vida ao seu lado até o fim dos tempos”, escreveu a youtuber.

Saiba mais