Camilla de Lucas diz existir “preconceito de alguns atores com ex-BBBs”

Desde que saiu como vice-campeã do BBB21, Camilla de Lucas segue em ascensão na carreira como influenciadora digital. Além disso, ela também tem conquistado, aos poucos, seu espaço na televisão e agora deseja se preparar para se tornar atriz.

À Quem, de onde são as informações, ela fez mistério sobre um novo projeto profissional. “Não posso falar. Não é TV, mas é atuação. Fiz um trabalho que vai sair agora e foi uma participação. Foi o primeiro contato meu com estúdio e fiquei encantada. Esse foi para televisão, com digital. Mas quando decidi fazer, vi que o próximo passo seria o estudo e os convites foram surgindo. Um já está meio que encaminhado. Acho que vai dar tudo certo”, contou.

Apesar disso, Camilla acredita que existe preconceito de alguns atores contra ex-BBBs que entram no ramo. “Acho que existe preconceito de alguns atores com ex-BBBs, sim. Mas a gente só vence o preconceito mostrando a qualidade do trabalho, independente da sua profissão”, afirmou.

Com esse pensamento, então, ela deseja investir em cursos, para estar devidamente preparada para atuar. “Quando as oportunidades chegarem para mim, quero já estar preparada. Isso acho que é o mais importante. Atuar é uma arte e tem toda uma técnica. Os vídeos que faço para minhas redes no meu corredor não são a mesma coisa”, finalizou.