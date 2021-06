Camilla Camargo perde seguidores e sofre ataques após fazer post em apoio a classe LGBTQIA+

Camilla Camargo fez um desabafo nos Stories do Instagram na desta terça-feira (29), após perder seguidores por apoiar a classe LGBTQIA+ no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que foi comemorado ontem. Na rede social, a atriz contou os ataques que recebeu e lamentou o ocorrido.

“Eu só quero dizer uma coisa. Se postar, que nem eu postei aqui, uma foto a favor de pessoas LGBTQIA+ me faz perder seguidores, gente, não tem problema. Que assim seja, porque aqui é um Instagram de amor, de respeito, de carinho, de deixar os outros livres para cada um ser o que é e o que quer. Aqui eu cuido da minha vida e quero que vocês cuidem da sua, com consciência, com amor. Cada um sabe o que é melhor para si”, começou Camila.

“Eu não vou passar a mão em homofobia, machismo, racismo, preconceito. Vou passar a mão e dar carinho, dar amor, a quem dá e retribui amor. Mais uma coisa, falar de Deus e de religião para julgar e apontar o dedo… se tem uma das palavras mais importantes da bíblia, é exatamente não julgar e amar ao próximo como a si mesmo. Ele não faz distinção de quem. Cada um lê a bíblia e coloca os segmentos de Deus a sua maneira. Para mim, Deus é amor. Deus não julga, Deus não aponta, Deus ama seus filhos todos iguais”, finalizou a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi.

