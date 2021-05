Camilla Camargo compartilha foto de festa com Zezé Di Camargo e Zilu juntos

Na tarde desta quinta-feira (20), a atriz Camilla Camargo compartilhou uma foto com os pais, Zezé Di Camargo e Zilu Godoi .

“Aproveitando que hoje é #tbt resolvi abrir o álbum da minha festa de 15 anos (20 anos atrás) la no meu canal do YouTube , canal camillacamargo. As 20h o vídeo vai estar no ar e la tem gente famosa que eu nem lembrava que tinha ido, e tem gente que eu pensei que tinha conhecido em um trabalho, mas não tava la na minha festa e só descobri vendo o álbum rs. As 20h coloco o link nos stories pra vocês”, escreveu.

