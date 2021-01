Camila Queiroz não fará mais parte do elenco da Globo após “traição” com Netflix

Camila Queiroz e o marido Klebber Toledo estavam gravando a versão brasileira de “Casamento às Cegas” para o Netflix, mas tudo em sigilo. Acontece que a atriz perdeu o contrato que tinha com a Globo quando a emissora descobriu a “traição” com a plataforma de streaming.

Segundo informações do Notícias da TV, Camila gerou mal estar na Globo ao fechar contrato com a concorrência. Ela tinha uma carreira garantida como atriz de novelas e preferiu trocar a estabilidade por um “reality show incerto”. “Camila Queiroz está contratada pela Globo para fazer Verdades Secretas 2, como obra certa. A atriz não faz mais parte do banco de talentos com prazo longo”, informou a emissora.

