Camila Queiroz muda radicalmente o visual e surge loira: ‘Minha nova era’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 16:14 Compartilhe

A atriz Camila Queiroz, 30 anos, resolveu radicalizar e mudar completamente o visual. Nesta segunda-feira (11), ela surpreendeu ao aparecer em versão loiríssima nas redes sociais.

Protagonista de ‘Amor Perfeito’, sucesso das 18h da Globo, a artista tratou logo de explicar que a transformação se deve a um novo trabalho.

No seu Feed do Instagram, a esposa do ator Klebber Toledo mostrou o antes e depois e comemorou a transformação.

“Minha nova era loira. Pronta para minha próxima personagem”, escreveu ela na legenda da publicação em vídeo.

Nos comentários, famosos deixaram seus elogios à atriz.

“Do nada nasce uma loira deslumbrante. Camila, eu não estava pronta pra isso, mulher, quase infartei com tanta beleza”, escreveu a modelo Yasmin Brunet. “Que linda, amei”, escreveu Jeniffer Nascimento.

O maridão, claro, também se derreteu de amores pela gata.

“Vem aí uma nova fase… te amo”, comentou Klebber Toledo.

Camila não revelou pistas sobre o novo projeto que vem por aí.

O último capítulo de ‘Amor Perfeito’ vai ao ar na próxima semana, dia 22 de setembro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias