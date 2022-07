Camila Queiroz impressiona com selfies em frente ao espelho: ‘Gata nível hard’

Camila Queiroz publicou em seu Instagram, nesta segunda-feira (11), uma série de selfies em frente ao espelho e arrancou suspiros de seus seguidores.

Na primeira imagem a atriz veste um sutiã branco de seda, calça de moletom laranja e um robe aberto deixando abdômen sarado à mostra.

Instagram will load in the frontend.

Em outras três imagens, Camila faz poses com um look todo preto, de camiseta, calça com cinto de couro e coturno.

Nos comentários, seus seguidores deixaram elogios à atriz. “Gata nível hard”, escreveu Mariana Goldfarb. “O tanquinho da anitonaaaa”, disse Maisa. E Juliana Paes cravou: “Você não existe”.