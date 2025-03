Camila Queiroz diz que recebeu convites para desfilar no Carnaval: ‘Não tive agenda’

Presente na Marquês de Sapucaí no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro, Camila Queiroz abriu o jogo sobre apadrinhar uma escola de samba. A atriz de “Beleza Fatal”, que marcou presença no Shine Bar da marca Eudora, confessou que já recebeu convites para sambar, mas ainda não encontrou o momento certo.

Com exclusividade à IstoÉ Gente, Camila contou: “Já recebi convites para desfilar muitos anos atrás, mas acredito que estar na avenida exige um comprometimento muito grande com a escola. É uma grande responsabilidade, mais do que simplesmente saber sambar, porque isso a gente sempre se esforça e se dedica para fazer bem. Mas, para mim, essa posição exige comprometimento com os ensaios e com a escola, e até hoje eu não tive a agenda disponível para isso”.

Apesar disso, a atriz não descarta a possibilidade de se tornar rainha de bateria: “Quero fazer quando puder me dedicar 100%, porque acredito que essa é a minha verdadeira função nesse espaço. Não quero estar ali apenas por estar, por vaidade, sem realmente viver essa experiência por completo”.