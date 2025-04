Camila Pitanga mostra bastidores de ‘Beleza Fatal’ nas redes sociais

Camila Pitanga publicou nesta terça-feira, 8, uma homenagem aos bastidores de Beleza Fatal, novela da Max. Em um carrossel de fotos e vídeos no Instagram, a atriz relembrou momentos de preparação com o elenco e celebrou o processo criativo da trama.

“Antes de chegar ao público, a construção de uma personagem exige tempo, suor, lágrimas, sorrisos, preparo, muita troca”, escreveu. Ela destacou a entrega do elenco como um dos fatores para o sucesso da produção e agradeceu o envolvimento da equipe no desenvolvimento de sua personagem, a vilã e protagonista Lola. “Foram tantos aprendizados… uma troca profunda e amiga”, completou.

A atriz também deixou um agradecimento especial para Ana Kutner, Lisa Eiras, Márcia Feijó, Lara Gay e Bia Morelli, profissionais que contribuíram no processo de criação do trabalho. Os encontros frequentes no Jardim Botânico, segundo ela, renderam boas memórias e conexões importantes.

Criada por Raphael Montes, Beleza Fatal acompanha a vingança de Sofia (Camila Queiroz) contra Lola (Camila Pitanga), após ver a mãe ser presa injustamente. Com uma vilã carismática e tramas intensas, a novela conquistou o público e ficou no topo do catálogo brasileiro da Max por cinco semanas consecutivas, além de gerar memes que viralizaram nas redes sociais.