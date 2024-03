Camila Pitanga é internada com pneumonia assintomática

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/03/2024 - 16:26 Para compartilhar:

Camila Pitanga, 46 anos, foi internada, em São Paulo, com um quadro de pneumonia assintomática. Ela compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira, 25, uma foto em que aparece na cama do hospital.

A artista deu detalhes do seu quadro de saúde e de como está sendo o tratamento.

Camila Pitanga explicou que, ultimamente, estava sentindo-se extremamente cansada e considerou que deveria buscar ajuda médica.

A suspeita, inicialmente, era de estafa devido ao intenso trabalho e questões pessoais. Mas, após realizar diversos exames, ela foi diagnosticada com pneumonia assintomática. Segundo a atriz, a doença já está totalmente tratada.

Camila Pitanga aproveitou para conscientizar seus seguidores sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde, lembrando a campanha do mês “Azul-Marinho”, que destaca a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer colorretal, incentivando a realização da colonoscopia a partir dos 45 anos.

“Estou bem, já aviso pra não alarmar ninguém, certo? Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família… O corpo não aguentou”, disse ela na legenda da publicação.

