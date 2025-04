Camila Pitanga detalha construção de personagem vítima de câncer em fase terminal

Camila Pitanga levantou a bandeira da prevenção de câncer de cólon de útero, doença que acomete muitas mulheres no Brasil e no mundo, e que pode levar à morte. Ela teve contato mais de perto com a dura realidade de pacientes durante seu trabalho de laboratório para a construção de uma nova personagem.

De volta às novelas em “Dona de Mim”, que estreia no dia 28 no horário das 19h da Globo, a atriz vai dar vida a Ellen, uma mulher em fase terminal da doença e que acaba de dar à luz uma menina. O desenrolar da trama se dá em volta da criança, que ela entrega pouco antes de morrer para ser adotada pelo empresário Abel Boaz (Tony Ramos) e registrada como filha biológica a fim de esconder a verdadeira paternidade.

Durante o lançamento do folhetim de Rosane Svartman, que reuniu elenco em uma noite de festa, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 16, a atriz conversou com IstoÉ Gente sobre sua nova personagem e pediu aos jornalistas presentes para propagar as formas de prevenção da doença.

“Para esse personagem, é uma mulher que tem câncer de cólon de útero e eu achei que era importante conversar com médicos, psicólogos e tive, ainda, generosa conversa com quatro pacientes que me contaram suas histórias de vida e que foram fundamentais para eu pensar Ellen, viver Ellen, me sentir encorajada como Ellen. Evocar todas as emoções, toda a beleza que a vida pode ter, mesmo nos momentos mais difíceis”, disse ela, que fez visitas ao INCA – Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro.

Camila comemorou a volta às novelas da Globo desde seu último trabalho, “Velho Chico” (2016), sobretudo por poder contracenar novamente com Tony Ramos. A atriz celebrou, ainda, o protagonismo de Clara Moneke no folhetim de Rosane Svartman, onde a jovem atriz vai viver Leona.

“Eu faço uma participação, que eu fiquei muito honrada com o convite, de estar podendo voltar a contracenar com Tony Ramos, tem a surpresa, que é a Elis [Cabral], e mais do que tudo, eu participar de uma novela protagonizada pela Clara Moneke. Ó, orgulho puro!”, vibrou ela com a conquista da colega.

“Eu tive um hiato em relação às novelas porque eu achava que também tem que ser com alguma coisa que você acredita, que te instigue. Aí, veio “Beleza Fatal”, com a Lola, aí, agora tem “Dona de Mim”, com a Ellen. É isso. Eu sou uma atriz em busca de boas histórias, de bons personagens e de ótimos encontros”, explicou.

Prevenção é o melhor tratamento

Comovida e impactada com a realidade que encontrou no centro de tratamento de câncer, Camila Pitanga fez questão de aproveitar o evento de lançamento da novela para incentivar as pessoas a cuidarem da saúde.

“Tem que ir no gInecologista uma vez por ano, fazer o preventivo. É não esperar ficar doente para se cuidar. A gente que quer cuidar da saúde, cuidar da saúde é regando a gente, se olhando como um trabalho de prevenção. Muitas mulheres acabam não tendo sorte no tratamento porque identificam quando a doença já está muito lá na frente”, alertou ela.

A filha do também ator Antônio Pitanga destacou que o tema não é abordado explicitamente na novela, mas que ela tem em conta a importância de levar informação.

“A vacina HPV, ela tá aí, viva o SUS, que disponibiliza a partir dos 13 anos. Com a vacina, diminuem as chances de câncer do cólon de útero para, sei lá, 10%. Se vocês puderem dar esse espaço para falar isso… Isso não é alguma coisa que a gente fala explicitamente na novela, mas foi algo que eu, ao conhecer o trabalho do INCA, o trabalho de excelência do INCA, eu pude conhecer um pouco mais sobre a caminhada, sobre a luta que é. Então, eu acho que é um serviço que a gente pode dar”, pediu ela à imprensa.

“Dona de Mim” é uma novela criada por Rosane Svartman que vai estrear no dia 28 de abril no horário das 7, substituindo “Volta por Cima”. No núcleo principal, Clara Moneke é Leona, uma jovem que vira babá de Sofia (Elis Cabral), filha de Abel (Tony Ramos), dono da fábrica de lingerie Boaz.

