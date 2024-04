Camila Moura revela se pretende reatar casamento com Lucas Buda após ele dizer que os dois estão ‘dando um tempo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/04/2024 - 20:16 Para compartilhar:

Camila Moura abriu o jogo sobre a possibilidade de reconciliação com o ex-BBB Lucas Buda. Na tarde desta quinta-feira, 25, ele declarou que os dois estão “dando um tempo”, mas que ele tem procurado estabelecer conversa reservada com ela, apesar de os dois não terem se encontrado pessoalmente ainda, desde que ele saiu do reality show global.

O professor de Educação Física e a professora de História estavam juntos há 15 anos, sendo oito de casamento. A separação aconteceu quando ele ainda estava no “BBB24”, e após ter flertado com colega de confinamento.

“Não sabemos se vamos voltar, se vamos ficar juntos ainda. Estamos dando um tempo até para entendermos os sentimentos e o que aconteceu neste período, ela os dela e eu os meus. Entender o que queremos para o nosso futuro e quando decidirmos alguma coisa o público vai saber também”, disse Buda em conversa para o site da Revista Quem, publicada durante a tarde.

Logo depois, foi a vez de Camila se pronunciar sobre a possibilidade de reconciliação com o ex-brother.

“Camila realmente conversou com o Lucas, mas todas as vezes para resolver assuntos de ordem burocrática. Em momento algum foi falado sobre uma volta ou assuntos relacionados a sentimentos. Camila não está voltando com ninguém e nem pensando nisso”, diz nota enviada pela assessoria de comunicação de Camila para o site.