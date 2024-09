Camila Moura, ex de Lucas Buda, é confirmada em ‘A Fazenda 16’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2024 - 13:57 Para compartilhar:

Neste domingo, 15, Camila Moura foi uma das participantes confirmadas no elenco de ‘A Fazenda 16′, da RecordTV, que estreia na segunda-feira, 16. A revelação aconteceu no ‘Domingo Record’, apresentado por Rachel Sheherazade.

No começo de junho, a professora de história já havia se manifestado sobre os rumores da participação no programa, mas negou que tivesse sido procurada pela produção do reality show rural: “Não recebi convite nenhum. De nada”, disse para o ‘Fofocalizando’, do SBT.

Camila Moura pediu o divórcio do capoeirista Lucas Buda enquanto ele ainda estava confinado no ‘BBB 24’, após flertes com Giovanna Pitel, outra participante do programa da Globo. Os dois estavam juntos há 15 anos.

Com a repercussão da separação na mídia, Camila ganhou quase 3 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.