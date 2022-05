Camila Loures se desculpa por polêmica com motorista de app: ‘Não fui arrogante’

A influencer Camila Loures comentou, na noite desta quinta-feira (19), em seus stories do Instagram a polêmica na qual se envolveu esta semana com um motorista do aplicativo Uber.







Na quarta (18), Camila apareceu chorando em seus stories explicando que havia sido expulsa de um carro de aplicativo em São Paulo.

Segundo ela, o motorista pediu que ela descesse após ela ter solicitado que ele fechasse os vidros do veículo, e ele ter negado por conta do protocolo contra a Covid-19.

Ao falar sobre o caso no dia do ocorrido, a influencer acabou expondo o motorista, e nos vídeos que fez nessa quinta, Camila se desculpou por tê-lo exposto daquela forma.

“Galera já está criando outras coisas e vim esclarecer. Primeiramente, o motorista não foi afastado do aplicativo. Quando eu e minha equipe procuramos a Uber, a gente deixou bem claro que não era esse o intuito”, começou a influencer.

“Foi uma situação chata que eu nunca tinha vivido. Eu não fui arrogante. Ainda brinquei: ‘está nevando em São Paulo. Tem como fechar o vidro, porque está ventando na minha cara’. Ele falou: ‘protocolos da Covid. Vou parar o carro e você pega outro’. Aí eu disse: ‘moço, não precisa. Pode seguir, então’. Aí ele parou o carro e falou: ‘sai do meu carro'”, continuou Camila.

“Não fui arrogante hora nenhuma. De qualquer forma não deveria ter exposto ele. Me desculpa, motorista. Me desculpa todos que se sentiram ofendidos com isso. Na hora realmente fiquei assustada e depois que vi que não era assim que resolvia, eu apaguei, não deu nem 10 minutos de stories. Foi só um desabafo. Não imaginei que ia ter a proporção que teve”, disse a influencer.

Camila finalizou o pedido de desculpas dizendo que aprendeu com a situação. “Estou aqui de verdade de coração aberto explicando pra vocês. Aprendi muito com essa situação. Desculpe mais uma vez a todos que se sentiram ofendidos e vamos que vamos”, finalizou.