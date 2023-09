Camila Farani será jurada nas finais globais do Hult Prize, prêmio internacional focado em startups

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2023 - 18:13 Compartilhe

A investidora e empreendedora Camila Farani viaja à França para atuar como membro do painel de jurados das Finais Globais do Hult Prize, prêmio internacional focado em startups universitárias que dará US$1 milhão à vencedora

O Prêmio Hult desafia os jovens a resolver as questões mais prementes do mundo através do empreendedorismo social, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU). Todos os anos, uma equipe recebe US$ 1 milhão em financiamento para transformar a sua ideia em realidade tangível. A novidade deste ano é que os cinco demais classificados receberão US$ 100.000 em investimento de capital inicial.

O desafio proposto para este ano pelo Prêmio Hult foi “Redesenhar a Moda”. Cada uma das empresas participantes são empreendimentos sociais inovadores concebidos para aumentar a sustentabilidade na indústria do vestuário e da moda.

Como jurada, Camila Farani contribuirá diretamente no processo de seleção da startup vencedora que receberá o cobiçado prêmio de investimento milionário. “Para mim é uma honra ser convidada a ajudar estudantes universitários a encontrar soluções para alguns dos problemas mais prementes da atualidade. Este é um dos papéis da tecnologia: impulsionar diferentes atores na busca por um futuro mais justo para todos”, comemora.

Em 2023, outras oito personalidades de prestígio se juntarão a Camila no júri, como Olivier Gabet, do Museu do Louvre, e Tawn Chatchavalvong, Designer de Moda e Diretora Criativa do Miss Universo, por exemplo.

Depois de realizar conferências presenciais e virtuais em 12 cidades ao redor do mundo, o Hult Prize selecionou seis startups estudantis para avançar como finalistas no programa Global Accelerator presencial. Os finalistas deste ano participarão em coaching empresarial intensivo para acelerar o crescimento dos seus empreendimentos antes de apresentarem as suas propostas finais a um prestigiado painel de jurados. A final da competição acontecerá em Paris, no dia 22 de setembro, no Le Trianon et à l’Elysée Montmartre.

Ao ingressar na rede do Hult Prize, Camila Farani passa a integrar uma comunidade de celebridades internacionais, incluindo o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, um apoiador de longa data da Fundação Hult e responsável por anunciar o tema da competição anual e a startup vencedora.

“Eu encaro este convite com a mesma força e o mesmo propósito que coloca em tudo que eu participo. Afinal, o Prêmio Hult representa os valores nos quais eu acredito, como educação, tecnologia, inovação e empreendedorismo”, pondera Camila.

Os finalistas

BANOFI LEATHER – da Universidade de Yale, New Haven (EUA)

EFFCT – da Universidade de Alexandria, Alexandria (Egito)

GRAFF INC – da Escola Internacional de Negócios Hult, Cambridge (EUA)

INNOVIOUS – da Universidade de Cranfield, Cranfield (Inglaterra)

LABWEAR STUDIOS – do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich), Zurique (Suíça)

RIIVERSE – da Universidade Nacional de Taiwan, Taipei (Taiwan)

Camila Farani

Presidente da G2 Capital, boutique de investimento em tecnologia, Camila foi eleita uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Línea. Uma das 100 maiores em Inovação do Brasil pela Época Negócios. Shark Tank Brasil por seis temporadas, é membro do Conselho de Administração do PicPay e da Tem Saúde, e do Conselho de Marketing e Growth da NuvemShop.





Empreendedora do Ano 2022 pela IstoÉ Dinheiro, na categoria Inclusão Social. Eleita Women in Tech Latam Awards 2022, na categoria Best Ally — Aliada das Mulheres na Tecnologia – da premiação internacional Women in Tech. Reconhecida pela Association for Private Capital Investment in Latin America (Lavca) como uma das principais investidoras da America Latina em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Única mulher reconhecida como a melhor Investidora-Anjo no Startup Awards em 2016 e 2018.

Camila já aportou mais de R$ 45 milhões com co-investidores, pools de investimentos, além da sua própria holding, em cerca de 45 empresas, gerando um ecossistema que movimenta mais de R$ 3,7 bilhões por ano e emprega mais de 15 mil pessoas.

É sócia e investidora da Play9, sócia do Rio Innovation Week (RIW) e cofundadora da Staged Ventures. TOP3 iBest na categoria de influenciador LinkedIn 2022. Recebeu a Medalha Tiradentes, honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Fundadora do Grupo Farani, que congrega EdTech, InvestTech, Brand Image e o Ela Vence, comunidade que conecta e inspira lideranças femininas, empreendedoras e investidoras. Colunista da Forbes, Estadão e MIT Technology Review, além de ter forte presença nas redes sociais, onde alcança mais de 2 milhões de pessoas diariamente. Advogada com pós-graduação em Marketing e especializações em growth, tecnologia e startups em Stanford, MIT e Babson College.

