Camila Campos recebe alta e detalha nova rotina de puerpério e tratamento de câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2024 - 10:23 Para compartilhar:

Camila Campos, de 29 anos de idade, recebeu alta hospitalar na quarta-feira, 21, depois de passar quase 50 dias internada, entre o tratamento de um câncer agressivo de mama, que se espalhou para os ossos. e o nascimento da segunda filha, Sofia, de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo.

A cantora gospel compartilhou fotos do momento em que deixa o hospital com a família e celebrou a conquista de mais uma etapa do processo.

“Com gratidão e amor, recebemos alta hospitalar e vamos juntinhos pra casa! Deus nos abençoou com este presente que é estar em casa, em nosso lar. Agradecemos a @redematerdei por todo apoio, carinho e cuidado, vocês foram excelentes em tudo, desde os enfermeiros, técnicos, médicos, o pessoal da cozinha, as refeições, supervisores, o pessoal da limpeza e todo o restante da equipe que tanto nos fortaleceu. Foram muitos louvores, orações e lágrimas durante esses dias, mas a primeira batalha nós vencemos. Sofia nasceu com a benção de Deus e eu sigo firme no tratamento. Agora, de casa, vamos seguir em frente, com Deus na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos enfim…então louve, simplesmente louve, vamos seguir louvando! Obrigada a todos que tem orado por nós, continuem nos ajudando em oração!”, escreveu na legenda da postagem.

+ Camila Campos mostra vídeo raspando o cabelo em meio a tratamento de câncer

Em entrevista a Quem, Camila contou que seguirá com o tratamento do câncer. Além da quimioterapia, ela se submete às sessões de fisioterapia devido às lesões na coluna, mas permanece confiante em sua recuperação completa.

“Nós continuamos crendo que Deus vai me restabelecer por inteiro. E esse tratamento já está dando certo pela fé”, declarou.

A adaptação ao novo cenário em casa, que inclui agora um puerpério, pós-parto, cuidados com uma bebê recém-nascida e uma criança pequena, já que Camila também é mãe de Bela, de 2 anos, além do tratamento oncológico, é um desafio constante.

Porém, a cantora afirma que tem uma rede de apoio, formada por familiares e amigos, além do marido, que tem dado todo o suporte que ela necessita neste momento.

“Eu estou demandando ainda, precisando muito dele. Ele tem sido maravilhoso, me ajuda em tudo, desde me dar remédios até banhos”, completa.

Atualmente, a família se organiza na nova rotina, “descobrindo uma nova forma de viver.” Ela reflete sobre essa nova fase, reconhecendo que mesmo diante de dias mais difíceis, o importante é viver um dia de cada vez.

“Quando a gente acha que aprendeu tudo na vida, vem a vida, o Senhor Deus, e nos coloca em um novo território pra reaprender algumas coisas e aprender outras. E a gente tá reaprendendo agora, nessa fase, como viver, como se adaptar. E está dando certo. Temos dias melhores em que achamos que tiramos de letra. Tem dias que nem tanto, que percebemos que realmente precisamos muito ainda melhorar. Mas como diz a Bíblia: ‘Basta a cada dia o seu próprio mal’, é um dia por vez. E o objetivo é vencer esse dia. Vencer essa batalha. E assim a gente está seguindo”, encerra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Campos (@camilacamposp)