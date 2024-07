Camila Campos mostra vídeo raspando o cabelo em meio a tratamento de câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2024 - 14:15 Para compartilhar:

Depois de postar Stories com lenço na cabeça, Camila Campos compartilhou com seus seguidores do Instagram um vídeo em que mostra em detalhes o momento em que decidiu raspar o cabelo. A cantora gospel aparece sendo maquiada e emocionada com o processo do corte dos fios.

“A beleza do processo… raspar o cabelo não tem a ver necessariamente com o externo, com a beleza ou a nossa auto estima. No meu caso, ficar careca é autenticar um diagnóstico. É se olhar no espelho e se enxergar como um paciente oncológico. Porém, tudo muda se você tem a perspectiva de Deus em seu coração. O pai celestial não vê como o homem vê”, escreveu na legenda.

“Olhando com as lentes de Deus, eu vejo uma mulher pronta para entrar em uma batalha e vencer! Com os olhos de Deus eu vejo uma mulher vestida com a armadura de Deus, Efésios 6 nunca foi tão significativo para mim até agora, mas sim, estou revestida e mais ainda, estou acompanhada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além disso a igreja de Deus espalhada pela terra está orando e assim terei mais fé e mais força para Vencer a batalha! Sejam comigo igreja, sejam comigo em nome de Jesus, amém!”, completou.

Camila Campos deu à luz Sofia, sua segunda filha, no dia 24 de julho, e segue internada para tratar um câncer agressivo de mama, que se espalhou para os ossos. Ela também é mãe de Bela, ambas frutos de seu casamento com o ex-jogador Léo.