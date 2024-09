Camila Campos explica uso de cinta para a coluna em meio a tratamento de câncer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2024 - 19:28 Para compartilhar:

Camila Campos, 29 anos, abriu caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores no Instagram, neste sábado, 21, e tirou uma dúvida sobre aparecer nas últimas postagens nas redes sociais usando uma cinta para a coluna.

A cantora gospel, que foi diagnosticada com o tumor nas mamas e posteriormente metástase nos ossos, contou que vem usando o suporte por conta de dores na coluna.

“O meu caso é um câncer de mama, que avançou para a coluna. Eu tinha muitas dores na coluna, lesões tumorais nessa área. Por isso a cadeira de rodas, a dificuldade para andar. Mas Jesus já está fazendo a obra, e já, já estarei sapateando”, disse ela, bem-humorada durante passeio no shopping.

A influenciadora digital também contou que as sessões de radioterapia já foram encerradas, e celebrou a evolução do quadro.

“Elas terminaram, para a glória de Deus. Fizemos até um café da vitória no hospital. Foi uma bênção, não tive nenhum efeito colateral. Deus realmente tem feito milagres no deserto. Estou passando pela provação, mas Deus tem enviado milagres diários. Não tive nenhum efeito colateral durante as sessões de rádio. Continuem me ajudando em orações, a gente está vencendo e eu vou testemunhar este milagre”, completou.

Casada com o ex-jogador de futebol Léo, Camila Campos descobriu o câncer quando estava no sétimo mês de gestação da segunda filha, em 2024.

A cantora foi diagnosticada com a doença na mama, mas posteriormente revelou que o câncer se espalhou para os ossos. Ela recebeu alta hospitalar após o nascimento de Sofia, em julho. Os dois também são pais de Bella, de 3 anos de idade.