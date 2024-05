Camex estende medidas antidumping para 2 tipos de aços laminados a frio vindos da China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 17:42 Para compartilhar:

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informou nesta quinta-feira, 23, que o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex) decidiu estender medidas antidumping para mais dois tipos de aços laminados a frio vindos da China.

Em nota, a pasta informa que a sobretaxa para esses produtos, de US$ 629,44 por tonelada, foi aplicada originalmente em 2013 e prorrogada em 2019. “A partir da prorrogação, no entanto, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex-MDIC), constatou o uso de artifícios para burlar a medida: importadores passaram a comprar tipos diferentes de laminados, com pequenas alterações do nível de cromo e níquel presentes nas ligas do aço, mas que na prática se caracterizam como sendo o mesmo produto sobretaxado.”

“O governo brasileiro está atento a possíveis manobras que possam prejudicar nossa defesa de comércio”, disse o vice-presidente da República e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, conforme divulgado na nota. “Temos de defender e sobretudo fortalecer a indústria do aço, tão relevante para nossa economia.”

De acordo com a diretora do Departamento de Defesa Comercial (Decom), Rafaela Noman, as importações dos aços modificados ocorreram somente com o objetivo de frustrar a eficácia da medida antidumping que estava em vigor. “As importações dessa variedade, quase inexistentes antes da aplicação do antidumping, subiram 500% nos últimos anos”, disse.