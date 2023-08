Camex eleva de 12% para 18% tarifa de importação de queijo processado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 17:43 Compartilhe

Brasília, 15 – A Câmara de Comércio Exterior (Camex) elevou de 12% para 18% a tarifa de importação sobre queijos processados de fora do Mercosul, informou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa. A medida engloba os queijos brie, roquefort e gorgonzola, além de manteiga e óleos de manteiga importados de fora do bloco, segundo o secretário. A decisão foi tomada durante reunião ordinária do Comitê Executivo de Gestão (Gecex), órgão executivo colegiado, da Camex, realizada nesta terça-feira.

Além da elevação da tarifa para os queijos processados, a Camex decidiu abrir exceção para 29 itens do setor lácteo, incluindo o leite UHT e processado, para ficarem fora da resolução 353/2022, que prevê tributo unilateral de 10% para todas tarifas de importação. “Esses 29 itens importados extra Mercosul terão tarifa elevada de 12% para 14,4%. São medidas extra Mercosul, mas dão alento ao setor porque às vezes entra leite da Nova Zelândia”, disse.

O incremento das tarifas sobre lácteos importados era uma demanda do setor leiteiro devido aos baixos preços praticados no mercado interno. O setor alega que os elevados volumes importados dos produtos afetam a rentabilidade do produtor local. No primeiro semestre deste ano, o Brasil importou 137,784 mil toneladas de lácteos, volume 181,15% superior ao internalizado na primeira metade do ano passado, de acordo com dados do Agrostat, sistema de estatísticas de comércio exterior do agronegócio brasileiro. Juntos, Argentina e Uruguai responderam por 125,628 mil toneladas importadas pela indústria brasileira neste ano.

Segundo Perosa, além das medidas da Camex, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) autorizaram uma nova compra pela estatal de um volume adicional de leite em pó no montante de R$ 100 milhões. Somado à aquisição anunciada anteriormente pelo ministério, um total de R$ 200 milhões foi destinado para compra de leite em pó pela Conab. “Será pago com preço acima do pago hoje no mercado, o que vai equalizar este setor que está passando uma dificuldade enorme”, disse o secretário.

