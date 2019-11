Camex aprova cota de importação de 750 mil toneladas de trigo sem TEC

Da Vinci é POP

Artista surpreende nos 500 anos de sua morte, com a exposição “Leonardo da Vinci” no Museu do Louvre

O artista, sábio e engenheiro florentino surpreende nos 500 anos de sua morte, com a exposição “Leonardo da Vinci” no Museu do Louvre, a mais completa já realizada sobre sua obra. Enquanto mostras menores acontecem, o legado do artista continua a ser estudado e admirado