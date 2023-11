Cameron promete a Zelensky apoio militar do Reino Unido à Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/11/2023 - 7:07 Para compartilhar:

O novo chefe da diplomacia britânica, David Cameron, prometeu ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que seu país continuará fornecendo apoio militar contra a invasão russa, anunciou nesta quinta-feira (16) o governo da Ucrânia.

A viagem de Cameron, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, à Ucrânia é a primeira desde que ele foi nomeado ministro das Relações Exteriores na segunda-feira.

“Queria que esta fosse a minha primeira visita”, disse Cameron a Zelensky, segundo imagens do encontro divulgadas pela presidência ucraniana.

“Nós vamos continuar oferecendo apoio moral, apoio diplomático e apoio econômico, mas acima de tudo, o apoio militar que vocês precisam não apenas este ano e no próximo, e sim pelo tempo que for necessário”, prometeu Cameron.

Zelensky agradeceu a visita, que considerou “muito importante”.

“Agora você sabe que o mundo não está focado na situação no campo de batalha na Ucrânia e dividir o foco realmente não ajuda”, afirmou Zelesnky, em referência à guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

As conversas com a delegação britânica abordam a entrega de armas para a linha de frente, o reforço da defesa aérea, a proteção da população e das infraestruturas críticas, anunciou o presidente ucraniano no Telegram.

A visita acontece no momento em que a contraofensiva ucraniana contra as forças russas parece estagnada, com a linha de frente praticamente congelada.

