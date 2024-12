Câmeras corporais de PMs flagram abusos, desvios e recusa de propina

Após ser abordado pelos policiais e ter sido orientado sobre o que fazer, o motorista saiu do veículo com as mãos para o alto. No chão, ele tentou se explicar. Depois, o suspeito levantou e levou um tiro nas costas. Na porta da delegacia, os policiais combinaram a versão que eles dariam em seus depoimentos. “O senhor não mirou nele, o senhor mirou no veículo”, disse um deles.

Após uma análise dos detalhes da ocorrência e de um pedido da Defensoria Pública, a Justiça determinou que o Ministério Público e a Corregedoria da corporação investigassem a conduta dos PMs. A Polícia Militar disse que o sargento Daniel de Souza Braga foi “preventivamente afastado do serviço nas ruas” e que o caso está sendo apurado.