Câmera policial mostra diálogo e revela motivo para Gisele Bündchen chorar durante abordagem

Da Redação 25/04/2024 - 17:36

Um dia após Gisele Bündchen ser flagrada chorando enquanto um policial na Flórida, EUA, fazia abordagem, as autoridades divulgaram as imagens do momento em que a modelo é parada. Nesta quarta-feira, 25, foram mostrados os diálogos e os motivos para a brasileira ter caído aos prantos.

Os diálogos mostram que o choro da modelo em nada tem a ver com a ocorrência. O americano TMZ publicou o vídeo que mostra o momento em que Gisele é parada. Mas imagens, aparentemente, ela está bem no começo da conversa com o policial, após ter sido parada por causa da velocidade.

O policial diz que vai ‘deixar passar’ dessa vez. Gisele agradece e explica que dirigia daquela forma para tentar escapar das lentes dos paparazzi.

O policial, então, responde que entende “quem ela é”, mas afirma que não pode ajudar nesse sentido, já que se trata do trabalho deles.

“Ele está me perseguindo… Tem mais. Olhe para aquele cara”, aponta a modelo, que começa a chorar logo em seguida, se queixando por não ter uma vida tranquila.

“Estou tão cansada. Para onde quer que eu vá, tenho esses malditos caras atrás de mim. Nada me protege. Não posso fazer nada. Só quero viver minha vida”, disse a brasileira ao cair no choro.

Gisele Bündchen Body Cam Video Shows Her Crying Over Paparazzi Chasing Her | Click to read more 👇 https://t.co/B0LpAh5NY1 — TMZ (@TMZ) April 25, 2024