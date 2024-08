Câmera mostra naufrágio de veleiro de milionários na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/08/2024 - 12:01 Para compartilhar:

PALERMO, 20 AGO (ANSA) – Um vídeo gravado por uma câmera de segurança de uma casa mostra o exato momento do naufrágio do iate de luxo Bayesian, na Sicília, sul da Itália.

A residência fica a 200 metros do Porto de Porticello, na província de Palermo, onde o veleiro estava quando foi atingido por um tornado em meio a uma onda de mau tempo na região, na última segunda-feira (19).

“Em apenas 60 segundos, o navio desaparece”, contou o proprietário do imóvel à imprensa italiana. “Após o clamor gerado pela notícia, decidi olhar as câmeras de segurança. É possível ver muito bem o que aconteceu. Não havia nada a se fazer pela embarcação, que desapareceu em pouquíssimo tempo”, acrescentou.

O iate levava 12 passageiros e 10 tripulantes, e o naufrágio deixou uma pessoa morta – o cozinheiro do veleiro – e seis desaparecidos, incluindo os milionários britânicos Mike Lynch, empresário do ramo de tecnologia, e Jonathan Bloomer, presidente do banco Morgan Stanley International. (ANSA).