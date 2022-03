Camboriú vence Figueirense e chega à final do Catarinense pela primeira vez na história Wesley e Matheus Lagoa anotaram os gols do jogo no Estádio das Nações

O dia 26 de março de 2022 ficará na memória do Camboriú Futebol Clube. Em casa, o time venceu o Figueirense por 2 a 0 e se classificou para a sua primeira final de Campeonato Catarinense na história. Wesley e Matheus Lagoa fizeram os gols da vitória da Cambura no Estádio das Nações.

Agora, o Camboriú avança para a final do Campeonato Catarinense de 2022. A Cambura apenas aguarda a definição do seu adversário que vai sair do confronto entre Brusque e Concórdia para saber com quem jogará na próxima quarta-feira (30), às 20h. Enquanto isso, o Figueirense agora foca na preparação para a Série C, onde estreia no próximo dia 9, contra o Volta Redonda.

PRIMEIRA ETAPA PARELHA

O primeiro tempo no Estádio das Nações foi de muito equilíbrio entre as equipes. Precisando do resultado, o Figueirense se lançou mais ao ataque, porém quem assustou primeiro foi o Camboriú. Logo nos movimentos iniciais, Jorge Henrique apareceu sozinho na área e cabeceou na trave.

Com o tempo, o jogo foi ficando mais cadenciado e pendendo um pouco mais para o lado do Figueirense. As chances efetivas de gol dos visitantes vieram já depois dos 30 minutos, em dois lances seguidos salvos por Lucas Barboza. No primeiro, o lateral travou o chute de Léo Artur. Já no segundo, foi a vez do jogador para Luis Gustavo e levar o 0 a 0 para o intervalo.

CAMBORIÚ NA FRENTE

​Na volta para o segundo tempo, o Camboriú se mostrou mais ativo no campo ofensivo. Em sua primeira chegada na etapa final, Maicon Assis levou perigo com um chute que passou por cima da meta defendida por Rodolfo Castro.

O gol veio aos oito minutos. Em cobrança de falta na esquerda, a bola cruzou toda a área caiu do outro lado. Depois de novo levantamento, Wesley apareceu nas costas da marcação, subiu mais que os adversários e testou para a rede, abrindo o placar para o Camboriú.

HISTÓRICO!

Depois do gol sofrido, o prejuízo ficou ainda maior para o Figueirense, que se viu obrigado a se lançar com tudo para o campo de ataque. Na melhor das suas oportunidades, o Figueira viu Gabriel Félix voar para fazer a defesa em cobrança de falta de Léo Artur.

Apostando nos contra-ataques, o Camboriú foi letal quando conseguiu chegar, aos 39 minutos. Matheus Lagoa teve calma e tranquilidade para fechar o placar de 2 a 0 no Estádio das Nações e colocar a Cambura em sua primeira final de Campeonato Catarinense na história.

FICHA TÉCNICA

CAMBORIÚ X FIGUEIRENSE

​​​​​​​

Local: Estádio das Nações, em Camboriú (SC)

Data e hora: 26/03/2022 – 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

​Cartões amarelos: Zé Mário, Maurício (Figueirense)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Wesley (8’/2°T) (1-0), Matheus Lagoa (39’/2°T) (2-0)

CAMBORIÚ (Técnico: Luan Carlos)

​

Gabriel Félix; Lucas Barboza, Cleisson Tetê, Wesley e Léo Campos (Charles, aos 44’/2°T); Emerson Martins (Neguete, aos 44’/2°T), Wagner Balotelli, Jorge Henrique (Ronny, aos 27’/2°T) e Maicon Assis (Matheus Lagoa, aos 34’/2°T); Bruno Mota (Geovane Itinga, aos 44’/2°T) e Juliano.

FIGUEIRENSE (Técnico: Júnior Rocha)

Rodolfo Castro; Muriel (Natan Masiero, aos 14’/2°T); Luis Fernando, Maurício e Zé Mário (Mário Henrique, aos 31’/2°T); Clayton (Patrick, aos 22’/1°T), Oberdan e Léo Artur; Jhon Cley (Thiaguinho, aos 31’/2°T), Luis Gustavo (Luizinho, aos 14’/2°T) e Gustavo Henrique.

