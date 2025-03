Câmbio: real sobe com dólar fraco, petróleo forte e indústria estável

O real se valoriza nos primeiros negócios desta terça-feira, 11, diante da queda externa do dólar ante pares principais e várias divisas emergentes ligadas a commodities em meio à alta firme dos preços do petróleo.

A variação nula (0,0%) da produção industrial de janeiro em relação a dezembro, na série com ajuste sazonal, deixou carrego negativo de 0,1% para o setor no primeiro trimestre de 2025. Para o ano, a herança é de elevação de 0,2%.

Nos EUA, o dólar recua e os rendimentos dos Treasuries adotam viés positivo diante da tentativa de recuperação dos mercados futuros de ações em Nova York, após perdas acentuadas na segunda-feira, 10, por temores de recessão americana em meio a incertezas sobre impacto das tarifas comerciais sobre a inflação no país.

Após viajar para Washington (EUA) para buscar negociações para uma série de tarifas sobre exportações japonesas, incluindo carros, aço e alumínio, o ministro do comércio do Japão, Yoji Muto, disse que não conseguiu garantias de autoridades dos Estados Unidos de que o país, que é um dos principais aliados americanos, estará isento da sobretaxação que começará, em partes, nesta quarta-feira, 12. A taxação ao aço e alumínio prometida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para esta quarta-feira, poderá afetar também o Brasil, que busca o diálogo com as autoridades americanas.