Camavinga vai desfalcar Real Madrid durante várias semanas por lesão na coxa

O meio-campista francês do Real Madrid, Eduardo Camavinga, se lesionou na quinta-feira na coxa esquerda, na vitória por 5 a 2 na prorrogação sobre o Celta, pela Copa do Rei, anunciou nesta sexta-feira (17) o clube merengue, e ficará afastado durante várias semanas, segundo a imprensa espanhola.

“Depois dos exames realizados hoje ao nosso jogador Eduardo Camavinga pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda. Pendente de evolução”, diz o clube da capital espanhola num comunicado.

Camavinga, de 22 anos e com 24 partidas disputadas pela seleção francesa, poderá ficar afastado durante cerca de três semanas, analisou a mídia espanhola.

O ex-meia do Rennes atravessa uma fase difícil no âmbito físico. No início da temporada sofreu uma lesão no joelho esquerdo e no final do ano machucou a coxa esquerda.

