Camas ‘anti-sexo’ chegaram às Olimpíadas de Paris

14/05/2024

Não haverá sexo na Cidade do Amor. Será? Camas “anti-sexo” chegaram a Paris antes dos Jogos Olímpicos de 2024, com seus materiais e tamanho pequeno supostamente destinados a dissuadir os atletas mais excêntricos durante a competição.

O tamanho das camas significa que não há espaço para os “animados” ficarem juntos. As camas são fabricadas pela Airweave, que também fabricou os produtos para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão.

De acordo com o Inside the Games , a sustentabilidade é citada como a principal razão pela qual as autoridades olímpicas optaram pelas camas este ano. Os colchões e molduras de papelão são 100% recicláveis.

“Espero que os esforços de Paris 2024 para reduzir o seu impacto mostrem que é possível fazer as coisas de forma diferente”, afirmou Georgina Grenon, diretora de excelência ambiental do comité organizador, segundo a publicação.

Ao longo dos anos, histórias sobre sexo selvagem ocorrido entre atletas olímpicos abundaram na mídia.

O jogador de tênis de mesa Matthew Syed disse anteriormente ao jornal Times de Londres que passou por momentos debochados nos jogos de 1992 em Barcelona, ​​​​na Espanha, dizendo: “Eu transei com mais frequência nessas duas semanas e meia do que no resto da minha vida”.

Nos jogos de 2012 em Londres, um atleta anônimo admitiu ter feito um quarteto com um companheiro de equipe masculino e duas mulheres na Vila Olímpica, segundo o Mirror.

No entanto, é improvável que as camas de papelão impeçam os excitados atletas olímpicos de se relacionarem, com um competidor alegando que uma orgia na banheira de hidromassagem ocorreu um ano.

O Mirror também cita um americano duas vezes medalhista de ouro que disse: “Já vi pessoas fazendo sexo ao ar livre. Na grama, entre os prédios.”